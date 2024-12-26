Bulunan eşyalar arasında ehliyet, kimlik, cüzdan, kulaklık, şemsiye, anahtarlık, gözlük ve cep telefonunun yanı sıra çaydanlık, tenis raketi, balık oltası ve takım çantası gibi dikkat çeken nesneler de bulundu.

Bulunan eşyalar, şoförler tarafından hemen Düzce Ulaşım A.Ş.’ye bildiriliyor ve tutanakla emanethaneye alınarak sahipleri gelene kadar güvenli bir şekilde muhafaza ediliyor.

Araçlarda bulunan kamera sistemleri sayesinde, eşyanın kaybolduğu an ve yer anında tespit edilebiliyor. Eşya sahipleri tarafından yapılan müracaatlar sonrası ise kimlik beyanı ve tutanak ile sahiplerine teslim ediliyor.

3 kamerayla kayıt yapılabilen araçlarda, özellikle ehliyet, kimlik ve cüzdan gibi kişisel eşyaların yanı sıra zaman zamanşaşırtıcı objelerin de unutulabildiğini belirten Ulaşım A.Ş. görevlileri, “Yolcularımızdan bir kısmı 'Cüzdanımı kaybettim' dediğinde, bu bilgileri hemen Whatsapp grubumuzda paylaşıyoruz. Ayrıca, kredi kartıyla biniş yaptıysa, hangi otobüsten indiğini, hatta ne zaman bindiğini görebiliyoruz. Hatta 2 yıl geriye dönük kayıtlara bile ulaşabiliyoruz” diyor.

Ulaşım A.Ş. görevlileri, kaybolan eşyaların nasıl takip edileceğine dair detayları da paylaştı. Vatandaşlar, Alo 153 Beyaz Masa Hattı’nı arayarak kayıp eşyalarıyla ilgili taleplerini iletebiliyor ve Melensu Park içindeki emanethaneden kaybolan eşyalarını teslim alabiliyor.