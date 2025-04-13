Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, son 6 ayda gerçekleştirilen denetimler sonucunda 67 firmaya toplam 93 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık, özellikle mesafeli sözleşmeler kapsamında tüketici haklarının korunmasına vurgu yaptı. Tüketicilerin, alışveriş öncesi yeterince bilgilendirilmemesi, cayma hakkının ihlal edilmesi, ürün bedellerinin iade edilmemesi veya yasal sürede gerçekleştirilmemesi gibi nedenlerle ciddi mağduriyet yaşadığı belirtildi.

2024 yılının Ekim ayında başlatılan ve aynı yıl içinde tamamlanan denetimlerde, 18 firmaya toplam 40,3 milyon TL ceza kesildi. 2025 yılının ilk üç ayında (Ocak-Mart) ise 49 firmaya 53,4 milyon TL idari para cezası uygulandı. Halihazırda 19 firmaya yönelik denetim süreci devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, değişen alışveriş alışkanlıklarıyla birlikte tüketici haklarının korunması ve piyasada adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında yoğun ve yaygın denetimlerin süreceğini vurguladı.