E-Ticarette Rekor Büyüme: “24 Kasım Efsane Cuma, Craftgate Teknolojisi ile Çalışan Şirketlerin Geçirdikleri En Yoğun Gündü”

Aralarında Türkiye’nin önde gelen e-ticaret markalarının da olduğu üye işyerlerine ödeme orkestrasyonu platformu sunan Craftgate kurucu ortağı ve CEO’su Hakan Erdoğan, 24 Kasım Efsane Cuma gününün, üye işyerlerinin anlaşmalı oldukları ödeme hizmeti sağlayıcılarından Craftgate teknolojisi ile ödeme geçirdikleri en yoğun gün olduğunu belirterek, “Markaların ciddi kampanyalar yaptığını gördük. Bu durum üye işyerlerimizin cirolarına inanılmaz etki etti. Üye işyerlerimizin anlaşmalı oldukları kuruluşlar üzerinden, Craftgate teknolojisi ile geçirdikleri toplam ödeme hacmi yalnızca kasım ayında 5.3 milyar TL olarak gerçekleşti.” dedi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre sipariş adedi ilk altı ayda geçen yıla göre yüzde 20 artışla 2,5 milyar adede yükselirken ortalama sepet tutarının 255 Türk lirası olduğu kaydedildi. E-ticarette tüm yılın en önemli ayı olarak gösterilen ve alışverişin zirveye ulaştığı kasım ayı ise markaların en çok hacim yaptığı ay olarak önemli bir yer tutuyor. Online ödeme alan işletmelerin tek noktadan, yurt içi ve yurt dışından diledikleri ödeme hizmeti sağlayıcısı ile çalışabilmelerini sağlayan ödeme orkestrasyonu Craftgate, kasım ayına dair ödeme istatistiklerini yakın zamanda kamuoyu ile paylaşmıştı. YTÜ Yıldız Teknopark şirketlerinden Craftgate’in açıkladığı istatistiklerden bazıları şu şekilde:

“Yalnızca kasım ayında, bir önceki yılın toplam hacmine yaklaşmış olduk”

Kasım ayında özellikle 11/11, Efsane Cuma ve Cyber Monday diye bilinen 3 günün çok verimli geçtiğini söyleyen Hakan Erdoğan şunları söyledi; “Biliyorsunuz ki kasım ayı hem markalar hem tüketiciler açısından fırsatları beraberinde getiren bir kampanya dönemi demek. Kasım ayı genelindeki alışverişlerde özellikle bu 3 günün çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. 24 Kasım Efsane Cuma günü üye işyerlerimizin anlaşmalı oldukları ödeme hizmeti sağlayıcılarından Craftgate teknolojisi ile en çok ödeme geçirdikleri gün oldu. Üye işyerlerimizin Craftgate teknolojisi ile geçirdikleri ödeme hacmi yalnızca kasım ayında 5.3 milyar TL şeklinde gerçekleşti. Bu rakamın 2022 yılı toplamında 6 milyar TL olduğunu düşünürseniz; sadece kasım ayında bir önceki yılın hacmine yaklaştığımızı görebilirsiniz. Bir diğer önemli konu ise üye işyerlerimize sanal POS’lardaki muhtemel kesintiler veya sistemsel ödeme hatalarında dahi ödeme alabilmelerine imkan tanıyan çözümlerimiz ile kasım ayı özelinde 17.384.664 TL’yi, ilk 11 ayda ise 149.745.667 TL’yi geri kazandırdık. Gördüğünüz gibi, Autopilot ve Ödeme Tekrar Deneme gibi özelliklerimiz olmasaydı yaşayacakları muhtemel ciro kaybı çok ciddi tutarlarda olacaktı. Dolayısıyla, sorunsuz şekilde çalışan altyapımız ve kesintisiz ödeme alabilmelerine imkan sağlayan çözümlerimiz ile üye işyerlerimizin kasım ayı indirim döneminden fazlasıyla yararlanabilmelerini sağladık.”

“Her 100 ödemeden yaklaşık 20’si online olarak gerçekleşiyor”

Türkiye’nin e-ticaret ve online ödeme oyuncuları anlamında fragmente bir pazar olduğunu ifade eden Hakan Erdoğan, ödeme yöntemlerinin geleceğine dair öngörülerini paylaştı. Erdoğan, “Türkiye’de online ödeme almak isteyen bir işletmenin bugün 20’den fazla banka sanal POS’u, 26 adet ödeme/e-para kuruluşu, birçok alternatif ödeme yöntemi, cüzdanlar ve ayrıca yurt dışına da satış yapıyorsa yurt dışı ödeme yöntemleri ile anlaşma imkânı var. Ancak bir işletmenin tüm bunları tek başına entegre edebilmesi pek kolay değil. Entegre etse bile bakım ve destek süreçleri ayrı bir operasyonel yük teşkil ediyor. Her bir ödeme hizmeti sağlayıcısının paneli veya raporlama süreçleri ise birbirinden farklı. İşte bu noktada Craftgate, online ödeme alan işletmeleri tek noktadan diledikleri ödeme hizmeti sağlayıcısına ulaştırıyor. Tüm ödeme süreçlerini tek bir panel ile yönetebilmelerinin yanı sıra ciro artışı ve maliyet avantajı elde etmelerini sağlıyor. Böylece Craftgate, üye iş yerlerine finansal özgürlük kazandırmış oluyor. Bugün her bakımdan dijitalleşen bir dünyanın içerisindeyiz. Öyle ki, başlangıçta yalnızca yüzde 1-2 civarında olan online ödeme oranı, bugün yüzde 20’lere ulaşmış durumda. Yani her 100 ödemeden yaklaşık 20’si online olarak gerçekleşiyor. 2022 yılında, Türkiye’de internet üzerinden yapılan alışverişlerin toplam tutarı 1 trilyon TL’yi (yaklaşık 999 milyar TL) aştı. Bu, kartlı alışverişlerin ve e-ticaret ödemelerinin genel hacmini gösteriyor. Üye işyerlerimizin, anlaşmalı oldukları ödeme hizmeti sağlayıcıları üzerinden, 2022 yılında Craftgate teknolojisi ile 6 milyar TL’lik ödeme işlemi gerçekleştiğine tanıklık etmiştik. Bu, toplam 999 milyar TL’lik e-ticaret hacminin yaklaşık yüzde 0.6’sına denk geliyor.” dedi.

Türkiye’de ödeme yöntemi şampiyonu kartlı ödeme

Türkiye’deki ödeme sistemlerinin kart yoğunluklu olduğunun altını çizen Hakan Erdoğan, kartlı ödemeye alternatif metotların (APM) da yoğun olarak kullanıldığını belirtti. Erdoğan şöyle devam etti; “APM adını verdiğimiz, kartlı ödemeye alternatif ödeme metotlarının son dönemde gerek tüketiciler gerekse işletmeler nezdinde oldukça revaçta olduğunu söyleyebiliriz. Ödeme anlamında ülkemizde taksit öteleme, taksit atlatma, ek puan kazandırma gibi farklı katmanların da olduğu çok gelişmiş bir sadakat programı var. Aynı şekilde, alışveriş kredisi gibi çözümler de bugünlerde çokça popüler. Daha önce de belirttiğim gibi, Türkiye şu anda fazlasıyla fragmente bir pazar. Bunun yanında cüzdanlar, alışveriş kredileri ve vadelendirme çözümleri var. Bu durum, ülkemizdeki tüketici açısından baktığınızda seçeneklerin oldukça bol olduğunu gösteriyor. Kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartlarla, cüzdanlarla, alışveriş kredileriyle veya farklı vadelendirme çözümleriyle ödeme yapabiliyorlar. Elbette ki bu gibi imkanları sunan markalar tüketiciler nezdinde öne çıkan bir tercih sebebi oluyor. Günün sonunda bu yöntemlerden hangilerinin yaygınlaşacağı hangilerinin miladının sona ereceğine ise kullanıcı tercihleri yön verecektir. Bunun dışında, dünyanın farklı coğrafyalarında öne çıkan ödeme hizmet sağlayıcıları olduğunu görüyoruz. Birçok ülkenin, örneğin Klarna, Paypal, Adyen, Stripe gibi ismi dünyaca bilinen kartlı ödeme şampiyonları var. Yurt dışından ödeme almak istediğinizde tüm bu bilinen ödeme hizmeti sağlayıcılarına kolayca ulaşabilmek ciddi bir rekabet avantajı. İşte Craftgate, alternatif ödeme yönetimleri de dahil olmak üzere, farklı coğrafyaların önde gelen kuruluşları ile de çalışabilmelerine imkân tanıyor. Teknoloji hızlı bir şekilde ilerliyor. Bizim jenerasyonumuz teknolojiye uyum sağlayan bir nesil. Ama yeni jenerasyon tam anlamıyla teknolojinin içinde doğuyor. Hal böyle olunca, yeni jenerasyonun içerisinde olduğu tüketici grubu için online alışverişte ödeme adımını kolaylaştırıcı her türlü inovasyon çok daha öncelikli olacak. Markaların da ödeme adımındaki tüketici tercihlerini ve ihtiyaçlarını bu minvalde değerlendireceklerine inanıyorum.” dedi.