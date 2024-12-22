Buna göre, e-ticaret işlemleri üzerinden yapılan ödemeler için yüzde 1 oranında tevkifat uygulanacak. 7524 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerle, elektronik ticaretin düzenlenmesi amacıyla aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret platformları, sağladıkları hizmetler nedeniyle yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapacak.

Kimler bu yükümlülük altında olacak?

Aracı hizmet sağlayıcıları, başkalarına ait ticari faaliyetlerin yürütülmesi için elektronik ticaret ortamı sağlayan gerçek ve tüzel kişiler ile elektronik ticaret aracılık hizmetleri sunan kişiler, bu düzenleme kapsamına giriyor. Ayrıca, elektronik ticaret pazar yerlerinde mal veya hizmet temini için sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcıları da bu tevkifat yükümlülüğüne tabi olacak.

Kimlerden tevkifat yapılacak?

Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler, ticaret ortamında mal ya da hizmet sağlayanlardan, yaptıkları satışlar ve hizmet ifaları karşılığında aldıkları ödemeler üzerinden tevkifat uygulanacak.

Bu karar, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek ve belirlenen yüzde 1 oranında vergi kesintisi başlayacak. Kesilen vergiler, ilgili mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden mahsup edilecek.