Onur Akay meslektaşı Ebru Gündeş açtığı davalardan sonra miras şoku yaşadığını ve kızı Alara’nın soyadının değiştiği iddia etti.İSTANBUL (İGFA) - Ebru Gündeş ve Reza Zarrab cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Birbirleri hakkında davalar açan ünlü çift adeta davadan davaya koşuyor. Gündeş'in dava hamlesi ise miras şoku yaşamasına sebep oldu.

Geçtiğimiz sene kızı Alara’nın soyadını Gündeş yapmak için Ebru Gündeş’in mahkemeye başvurduğunu duyuran ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Instagram adresinden yaptığı paylaşımda Gündeş’in davayı kazandığını ve Alara’nın soyadının artık Zarrab değil Gündeş olduğunu duyurdu. Akay, Alara’nın açılan mahkeme sonucunda Gündeş soyadını alınca babası Reza Zarrab'ın mirasından men edildiğini de iddia etti.

Ayrıca gizlilik kararı olan Beykoz Adliyesi 2. Aile Mahkemesi'nde görülen velayet davasından da geçtiğimiz Cuma günü karar çıkmış, Alara’nın velayeti annesi Ebru Gündeş’e verilmiş ve Reza Zarrab'ın artık 12 yaşındaki kızı Alara'yı göremeyeceği karara bağlanmıştı.