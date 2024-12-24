Cumhuriyetin 101'inci kuruluş yıl dönümü tüm Türkiye'de coşku ile kutlanırken Ankara'daki Ebru Gündeş konseri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ödeme miktarı ile dikkat çekmişti.

Konsere belediye tarafından 69 milyon TL harcandığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüş, konuyla ilgili açıklama yapan Mansur Yavaş, toplam 44 milyon 937 bin TL harcandığını belirtmişti.

Yavaş ayrıca sanatçılara yapılan ödemelerin düşük olduğunu zikretilen rakamların sahne kurulumu ve malzemelerine harcandığını söyledi.

Bu olay sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gündeş'e ödediği miktar tartışma konusu olurken ünlülerin yaklaşan yılbaşı tarifeleri belli oldu.

Buna göre ABB'nin toplamda 44 milyon 937 bin TL'lik ödeme yaptığı Ebru Gündeş'in yılbaşında sahne alacağı mekandan 10 milyon lira alacağı öğrenildi.

Böylelikle yılbaşı tarifesi ortaya çıkan Gündeş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden neredeyse 5 kat daha az ücret almış olacak.