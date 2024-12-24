Orhaniye Mahallesi Mer-Pa Pazaryeri yanında yer alan Mezbaha Sokak üzerinde ki 7 binadan oluşan 20 daire ve 3 işyeri için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. Maddesi uyarınca şerh kararı alınmıştı.

Kozluca yolu ile Mer-Pa arasında yer alan yaya alt geçidinin genişletilerek araç trafiğine açılması yönünde atılan adım sonrası bölgede 7 binanın yıkılması planlanıyordu. 5 Ekim 2017 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi alınan karar gereği yıllardır daire ve işyerlerine çivi bile çakamayan, tadilat yapamayan ve satış yapamayan vatandaşlar büyük bir mağduriyet yaşıyordu.

Yıllar içinde Büyükşehir Belediyesi’nin kapısını aşındıran vatandaşlar, “Ya kamulaştırıp paramızı ödeyin ya da şerhi kaldırıp tadilat yapma veya satış yapma hakkına kavuşalım” diyorlardı, ancak çaldıkları kapıdan eli boş dönüyorlardı.

AMAÇ TRAFİĞİ RAHATLATMAKTI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 7 yıl önce Alanyurt yolunda ki trafiği rahatlatmak adına Kozluca yolunu Mer-pa’ya bağlayan alt geçidi trafiğe açmayı planlıyordu. Bu nedenle bölgede yer alan 7 binanın yıkılmasına karar verildi. Ancak geçen zaman zarfında alt geçit konusunda bir çalışma yapılmadı, resmi kamulaştırma işlemlerine start verilmedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bu süreçte koyduğu şerh nedeniyle vatandaşların evlerine satış yapma hakkını engelledi. Ev ve işyerlerinin yıkılacağını düşünen vatandaşlar bu süreçte yıkılacak olan yerlerine çivi bile çakmadı.

ŞERH KARARI KALDIRILDI

31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Mustafa Bozbey’in kazanmasıyla mağdur olduğunu düşünen vatandaşlar yeniden belediyenin kapısını çaldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi tarafından incelenen dilekçelerde vatandaşlar haklı bulundu.

2024 Mayıs ayından itibaren şerh konulan 7 binada ki 20 daire ve 3 işyerinden oluşan bölgede ki itiraz dilekçeleri karara bağlanmaya başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in talimatıyla Orhaniye Mahallesi Mezbaha Sokak üzerinde (1520 ada) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. Maddesince taşınmazlara uygulanan şerhler terkin edilmeye başlandı.

Bölgede evleri ve işyerleri olan vatandaşlar yıllardır yaşadıkları sorunu çözen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teşekkür ettiler.

Alınan kararla artık vatandaşlar ev ve işyerlerinin satışını yapabilecek.