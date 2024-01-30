İYİ Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama dikkat çekti. Güner, İstanbul seçimlerine yönelik yaptığı paylaşımında, seçimin sadece Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında geçeceğini vurgulayarak, "İmamoğlu'na verilmeyen her oy; Kurum'u seçtirmeye yarayacaktır" dedi.

Güner’in paylaşımı şöyle;

“Her seçmenin kararına sonsuz saygım var. Ama 3 somut gerçeği de biliyoruz: 1-İstanbul’u sadece E. İmamoğlu veya M. Kurum kazanabilir. 2-Belediye seçimi MV seçimi gibi “nispi” değil: Önde gelen kazanıyor. 3- İmamoğlu’na verilmeyen her oy; Kurum’u seçtirmeye yarayacaktır.”