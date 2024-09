Robotik ev aletleri üreticisi ECOVACS, serisine yeni bir ürün daha ekleyerek WINBOT W2 OMNI’yi piyasaya sürdüğünü duyurdu.

ECOVACS ROBOTICS, yenilikçi ürün yelpazesine eklediği son teknoloji cihazı WINBOT W2 OMNI ile pencere temizliğinde kolaylık sağlıyor. Yapılan açıklamaya göre, taşınabilir istasyon özelliği ile dikkat çeken bu yeni ürün, her türlü pencere yüzeyine uyum sağlayarak kullanıcılara temiz camlar vaat ediyor. Ev ve ofis pencereleri için önerilen ürün, pencere temizliğini daha verimli ve konforlu hale getiriyor. Ürün sadece cam yüzeylerde değil, ayna, fayans gibi yüzeylerde kullanılıyor. Yüksek kapasiteli bataryası sayesinde prizden bağımsız olarak 2,5 saatlik şarjla 110 dakikaya varan uzun süre temizlik yapabiliyor. Güçlü emiş gücü ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle pencereleri temizliyor. Yenilikçi istasyon tasarımı, otomatik kablo yönetimi ile kablo karışıklığını önleyen makarası ve hafif yapısı sayesinde her pencereye kolayca erişim sağlıyor. Ürün, geniş açılı üçlü sprey teknolojisi ve artırılmış su basıncı ile pencereler tek hamlede lekesiz hale gelirken, akıllı tırmanma sistemi sayesinde güvenle her yüzeye tutunabiliyor. WIN-SLAM 4.0 akıllı planlama algoritması, temizlik verimliliğini yüzde 30 artırarak zamandan tasarruf sağlıyor. Donanım ve yapay zekâ destekli koruma önlemleri, robotun stabil ve güvenli çalışmasını sağlarken, acil durum kilitleme işlevi kazaları önlüyor. Çerçevesiz camları da hassasiyetle algılayarak düşme riskini ortadan kaldırıyor.