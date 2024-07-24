Eczacıbaşı Altyapı Teknik Koordinatörlüğü’ne tecrübeli antrenör Hüseyin Doğanyüz getirildi.

Eczacıbaşı’nın, Altyapı Teknik Koordinatörü Hüseyin Doğanyüz oldu. İmza ardından görüşlerini aktaran Hüseyin Doğanyüz, “Antrenörlük hayatımda en büyük ve sorumluluğu en fazla olduğunu düşündüğüm anlaşmalardan birini imzaladım. Bu büyük ailenin bir parçası olmak gurur ve onur verici. Yıllardır yaptığım işi çok büyük bir kulübün içerisinde yapmaya çalışacağım. Umarım çalıştığım süre boyunca iyi bir hatıra bırakmaya çalışır, A Takımımıza iyi oyuncular yetiştirmeye çalışabiliriz” dedi.

Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ergün de, “Hüseyin Doğanyüz’ün ailemize katılmasından ötürü çok mutluyuz. Birlikte altyapımızı geleceğe emin adımlarla güçlü bir şekilde taşıyarak, Türk Milli Takımımıza ve A Takımımıza yeni sporcular kazandıracağımıza inanıyoruz. Yeni yapılanmamızla, hali hazırda iyi bir seviyede götürdüğümüz altyapımızı birlikte çok daha iyi bir seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.