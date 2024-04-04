Sultanlar Ligi yarı final serisinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda V. Bank’ı 25-23, 25-20, 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti ve adını finale yazdırdı. Eczacıbaşı Dynavit, finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Salon: V. Bank Spor Sarayı

Hakemler: Saadettin Deneri, Tuncay Sevim

V. Bank: Cansu, Gabi, Zehra, Caratasu, Farantti, Ogbogu, Ayça (L), Aylin (L), Van Aalen, Derya, Bahar, Thampson

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Gray, Yaprak, Stevanovic

Setler: 23-25, 20-25, 22-25

Süre: 94 dakika (37,28,29)