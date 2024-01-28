Vodafone Sultanlar Ligi 18. hafta karşılaşmasında, Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Kuzeyboru’ya-20, 28-26 ve 25-16‘lık setlerle 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 16’ya yükseltti.

Salon: Aksaray

Hakemler: Sadettin Deneri, Tolgacan Dinçer.

Kuzeyboru: Tuğba, Merve, Gonzalez, Wilhite, Yaren, Gamze, Sinem (L), Dilek (L), Ezgi, Begic, İrem

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jack-Kısal, Naz, Gray, Beyza, Boskovic, Aybüke (L), Yaprak, Elif, Hande

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Setler: 20-25, 26-28, 16-25

Süre: 80 dakika (25,31,24)

Kaynak: iha