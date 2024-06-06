İzmit Belediyesi tarafından özel bireyler için hayata geçirilen Otizm Spor ve Yaşam Evi ilk mezunlarını verdi.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında faaliyete geçen Otizm Spor ve Yaşam Evi, özel bireyleri yaşama dahil etmek adına başlattığı projenin ilk mezunlarını verdi. Hazırlanan mezuniyet töreninde öğrenciler, öğretmenlerinin elinden belgelerini aldı. Tören renkli görüntülere sahne oldu. Mezuniyet töreninin ardından öğrenciler, müzik ve ikramlarla doyasıya eğlendi.

Kocaeli’de bir ilk olmayı başaran ve 18. Yaşama Değer Katanlar - Yerel Yönetim Ödülü’ne layık görülen Otizm Spor ve Yaşam Evi, ailelerin destekçisi olmaya devam ediyor.