Eczacıbaşı Spor Kulübü tarafından ’Geleceğin yıldızlarını arıyoruz’ temalı, 4-5 Mayıs tarihlerinde altyapı seçmeleri düzenlenecek. Seçmelere katılım için son başvuru tarihinin 1 Mayıs Çarşamba olduğu açıklandı.

Türk voleybolunun lokomotiflerinden olan ve binlerce sporcuyu Türk voleyboluna kazandıran Eczacıbaşı Spor Kulübü, 4-5 Mayıs 2024 günleri arasında İstanbul Kovan Spor Kültürü Merkezi’nde voleybol altyapı seçmeleri gerçekleşecek.

2025-2026 sezonu itibarıyla Kartal’da yapılan yeni salonunda, altyapıya seçilecek yeni yetenekleriyle antrenmanlara başlayacak olan turuncu beyazlılar, 2012 - 2015 yaş aralığındaki geleceğin yıldızlarını seçmelere çağırıyor.

Seçmeye katılacak sporcular için başvuruların, kulübün internet sitesindeki form üzerinden alınacağı açıklandı.