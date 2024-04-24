Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Minikler Karate Şampiyonası’na 53 İl 220 Kulüp ve bin 118 sporcu katıldı. Manyas Belediye Spor Kulübü altı sporcu ile katıldığı turnuvada, 3 kupa birden kaldırdı.

Manyas Belediye Karatespor kulübü, 220 takım arasında Isparta Karakaş Spor Kulübü ile Türkiye üçüncüsü oldu. Sporculardan, 10 yaşındaki Ceydanur Mira Ören, 37 kilogram kumite dalında Türkiye Şampiyonu, 10 yaşındaki Egemen Er, kata dalında Türkiye ikincisi ve 7 yaşındaki Abdullah Şimşek kata dalında Türkiye üçüncüsü oldu. Milli takıma seçilen 2 sporcu Haziran ayında yapılacak olan Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi ve Balıkesir’i temsil edecek.

Sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, 23-Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kendilerine plaket ve armağanlarını verirken, "Bu başarılarınız ve Milli Takıma seçilmeniz ile ilçemizin gurur kaynağı oldunuz. Biz sizlere her türlü desteği vereceğiz. Bu konu da biz hazırız, sizlerden de ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi şampiyona da en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum” dedi.

Karate Takımı antrenörleri Cenk Dere ve Emrehan Egen kendilerinden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ile Manyas Belediyesi’ne, Manyas Gençlik spor İlçe Müdürü Kudret Egen’e, Manyas Belediyespor Başkanı Hasan Demircan’a ve kendilerine güvenerek sporcuları kilometrelerce uzağa gönderen velilere teşekkür etti.