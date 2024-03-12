Eczacıbaşı Topluluğu tarafından, teknoloji meraklısı gençlere yönelik tasarlanan Eczacıbaşı TechYouth School gelişim programı, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) iş birliği ile hayata geçti.

ESTÜ üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik 4 modülden oluşan ve 8 hafta süren gelişim programı boyunca alanında uzman Eczacıbaşılılardan, siber güvenlikten yapay zekaya; robotik süreç otomasyonundan proje yönetimine kadar farklı alanlarda bilgi ve deneyim edinen genç yetenekler Eczacıbaşı Topluluğu’nun staj ve iş fırsatlarında önceliklendiriliyor.

Tech Youth School ilk mezunlarını verdi

5 Mart’ta gerçekleşen törenle 60 öğrenci programdan mezun oldu. Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Eylem Özgür ve Eczacıbaşı Topluluğu Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı Hilmi Koçak mezuniyet töreninde düzenlenen panelde öğrencilerle bir araya gelerek; geleceğin yetkinlikleri, teknolojinin iş dünyasındaki yeri ve sürekli gelişimin öneminden bahsederek; öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

Panelde konuşan Eylem Özgür, “Teknolojik gelişmeleri takip etmek artık yaşam rutinimizde yer alıyor. Merak etmek, teknoloji perspektifinden işimize bakmak ve öğrendiklerimizi işimize uyarlama becerisine sahip olmak bizi geleceğin aranılan yeteneği yapacak. Tech Youth School iş birliği sayesinde öğrencilerin, teknolojinin iş dünyasına nasıl yön verdiğini mezuniyetlerinden önce üniversite sıralarında öğrenmelerine katkı sağlıyoruz. Teknoloji alanında genç yetenek istihdamımızı destekleyen program ile gençlerimizi erkenden yakından tanıyoruz. Programa gönüllü mentor olarak katkı sağlayan tüm Eczacıbaşılılara gelişime verdikleri destek için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İş birliği ‘Eczacıbaşı Proje Ofisi’ ile devam edecek

Teknoloji alanında ilerlemek isteyen ve programdan başarıyla mezun olan ESTÜ öğrencileri, proje stajlarını kampüs içerisinde Eczacıbaşı Bilişim sponsorluğunda açılan Eczacıbaşı Proje Ofisi’nde gerçekleştirecekler. Öğrencilerin gelişim ve kariyer yolculuğu mentorlarıyla proje ofisinde sürecek.

Proje ofisi ve program hakkında fikirlerini paylaşan Eczacıbaşı Topluluğu Bilgi ve İletişim Sistemleri Grup Başkanı ve Eczacıbaşı Bilişim Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Koçak, “Dijital dönüşüm kaçınılmaz, organizasyonların hızlı ve çevik hareket etme zorunluluğu var. Bununla birlikte yapay zekâ tarafında her gün yeni gelişmelere tanıklık ediyoruz. Eczacıbaşı Topluluğu Bilgi Teknolojileri çalışanları olarak vizyonumuz bugünün ihtiyaçlarına cevap verirken geleceğin dünyasına hazır olmak. Öte yandan dünya teknoloji liginde ülkemizin hak ettiği yeri alabilmesi için tek çaremiz gençlerimizi eğitmek ve en erken şekilde iş ve girişimcilik dünyasıyla tanıştırmak. Gençlerin teknoloji alandaki potansiyelini açığa çıkarmak da bu vizyonun bir parçası. Eskişehir Teknik Üniversitesi ile başlayan iş birliklerimiz sayesinde, geleceğin teknoloji kahramanlarını yetiştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuşarak iş birliğinin Eczacıbaşı Topluluğu için önemini vurguladı.