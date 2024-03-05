Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem’in heykelinin açılışı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılacak. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, heykelin stadyum önüne dikileceği ifade edilirken, "Kadıköy’ün en güzel yerinde, Fenerbahçe’sinin kalbinde, ‘Kahraman Türk Kadını’nın öncüsü olarak ışık saçacak, geleceğe umut aşılayacak" denildi.

Türk voleybolunun önemli isimlerinden, kariyerinde birçok başarıya imza atan Eda Erdem Dündar’ın heykelinin çalışmalarında sona gelindi. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, heykelin Ülker Stadyumu’nun protokol girişi önünde yer alan bölüme dikileceği ifade edildi. Açılış 8 Mart Cuma günü saat 11.00’de yapılacak.

Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamada, "Kadıköy’ün en güzel yerinde, Fenerbahçe’sinin kalbinde, ‘Kahraman Türk Kadını’nın öncüsü olarak ışık saçacak, geleceğe umut aşılayacak. Türk sporunun simge ismi kaptan Eda Erdem Dündar’ın, kariyerine nakşettiği her bir başarının nice gençlere örnek olmasını temenni ederiz" denildi.