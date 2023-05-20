

Edebey mahallesi Muhtarlığı tarafından birlik-beraberliğin perçinlenmesi için geleneksel çorba şöleni düzenlendi. Etkinliğe mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Edebey mahallesi Muhtarı Niyazi Cengiz, "Bugün yapmış olduğumuz çorba şölenine gelerek bizleri onure eden MHP ilçe başkanı uğur bayram ve yönetimine inegöl belediye başkanımız Alper taban ve başkan yardımcılarına çok çok kıymetli Edebey mahallesi sakinlerine yöneticisi olduğum inegöl taşıyıcılar kop yönetimi ve ortaklarına ziraat odası yönetim kuruluna çok kıymetli muhtarlarıma teşekkür ederim iyiki varsınız" dedi.