Türkiye’nin en büyük ikinci şehitliği olan Edirne Asker Hastanesi Şehitliği’nde anma programı düzenlendi.

Programda, Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu ve hafız Ozan Ceco eşliğinde Kur’an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi tarafından düzenlenen Asker Hastanesi Şehitliği anma programına, Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, STK temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programda konuşma yapan AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, Galiçya’dan, Balkanlardan ve Çanakkale cephelerinden yaralı olarak getirilen askerlerden 52 binin şehit olduğunu ve Edirne Asker Hastanesi Şehitliği’nde yatmakta olduğunu belirtti.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, şehitlerin tarih boyunca destan yazdığını ifade ederek, “Canlarını seve seve vererek yurdumuzu, istiklalimizi, sarsılmaz imanları, eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, tarih boyunca destanlar yazmıştır. Geçmişini iyi bilenler, geleceğe emin adımlarla yürürler. Bizler, aziz vatanımızda, hayatlarımızı huzur içerisinde sürdürebiliyorsak, şehitlerimizin canlarını ortaya koyarak vatan topraklarını kanlarıyla yoğurduklarını unutamayız. Atalarımız ne güzel ifade etmişler; ’İstersen sulh-ü salah hazır ol cenge’. Sulh-ü salahın, yani huzur ve barışın korunması, hepimizin ortak hedefidir. Diğer yandan cenge hazır olmayı nasıl anlamalıyız? ’Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez’. Dizesi cenge hazır olmanın birinci şartını ifade ediyor. Bunun da mayası, önce ahlak ve maneviyattır. Bu değerler zemininde yetişecek nesiller, milletimizin en büyük güvencesi olacaktır. Asker Hastanesi Şehitleri anma programımıza katılımlarınızdan dolayı en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi ve Şehitlik gezildi.