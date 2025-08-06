Bursa’nın farklı bölgelerinde geçtiğimiz hafta yaşanan orman yangınları ülke gündeminde yerini almıştı. Yenişehir, Kestel-Gürsu ve Harmancık bölgelerindeki yangınlarda İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü personeli de çalışmalara katılmış ve büyük bir mücadele ortaya koymuştu.

İnegöl Mobilyacılar Odası yönetimi de yangınlar sonrası Orman İşletme Müdürü Okan Kaya’yı makamında ziyaret etti. Oda Başkanı Özcan Ayhan, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Küçük, Sedat Seymen, denetim kurulu üyesi Ömer Gürkan, Genel Sekreter Cem Taşkıner ziyarette yer aldı.

FİDAN KAMPANYASINDA YER ALMAK İSTİYORUZ

Oda Başkanı Ayhan yaptığı açıklamada; “İnegöl Orman İşletme Müdürümüz Okan Kaya'yı makamında ziyaret ettik. Bursa'mızın çeşitli noktalarında çıkan yangınlarla ilgili geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ayrıca odamızın 60.yılında Bursa’mızın İnegöl’ümüzün ormanlarına katkı sunma adına fidan dikim kampanyasında yer almak istediğimizi belirten yazımızı da kendilerine takdim ettik” dedi. Kaya da ziyaretlerinden dolayı Oda yönetimine teşekkür etti.