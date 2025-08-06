Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesinde ikamet eden Suriye uyruklu Yamin T.(32) evde bileme makinasında bıçak bilerken eldiven makineye sıkıştı. Eli makinenin bileme kısmına sıkışarak yaralanan şahsa ilk müdahaleyi akrabaları yaptı. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı şahıs, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR ALKAN