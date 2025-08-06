Trabzon'dan İnegöl'e akraba ziyareti için gelen Nurettin Ergin, Yenişehir'dr bulunan Çiçeközü barajında oltayla balık tutmak istedi.

Gece saatlerinde olta atan Ergin'in oltasına bir anda balık denk geldi. Balığı sudan çıkarmak için büyük çaba harcayan Ergin, bu kadar büyük bir balıkla ilk kez karşılaştığını söyledi. Yayın balığı, boyu ve ağırlığıyla görenleri hayrete düşürdü.

Çiçeközü Barajı, özellikle yayın balığı avı meraklıları için son dönemde gözde noktalardan biri haline geliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ