Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyünde bulunan “tiny house” adı verilen yapıların Edirne İl Encümeni kararı ile kaldırılmak istenmesi sırasında çıkan olayların ardından Edirne İl Özel İdaresi tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer’in, Saros Körfezi’ndeki kanuna aykırı olarak koyulan “tiny house” adlı yapıların kaldırılacağı yönündeki açıklamasının ardından Keşan ilçesine bağlı Danişment köyündeki yapıların kaldırılmak istenmesi sırasında olaylar çıktı.

Edirne İl Özel İdaresi tarafından, yaşanan olayların ardından yapılan açıklamada, “Son dönemlerde ilimizin en değerli turizm alanlarından olan Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre mutlak tarım arazisi niteliğindeki tarla vasıflı taşınmazlarda, tarım arazilerinin tarımsal niteliği bozularak ‘tiny house’ adı altında izinsiz yapılar yapılmaktadır. Gerek 1/25000 ölçekli Çevre Düzen Planı hükümleri, gerekse de 5403 sayılı yasa uyarınca tarım alanlarının korunması ve amaçları dışında kullanılmaması esastır. ‘tiny house’ adı verilen yapıların römork oldukları ve araç niteliğinde sayılmaları gerektiği, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yıkım kararı alınamayacağı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ancak Edirne İl Encümeni’nin 11.05.2023 tarih ve 238 sayılı yıkım kararı hakkında Edirne İdare Mahkemesi’nin 2023/2014 Esas, 2024/699 Karar sayılı kararında ‘tiny house’ nitelikli yapının, yukarıda yer alan açıklamalar ışığında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında yapı olduğunun tartışmasız olduğu, davacının herhangi bir ruhsatlandırma müracaatının bulunmadığı dosya kapsamında mevcut resimlerden söz konusu imalatların inşa edilen ilavelerle konut niteliği kazandığı, römork vasfını yitirdiği, fiilen römork olarak kullanılmadıkları gibi bu amaçla kullanılmalarına olanak vermeyecek biçimde tadil edildikleri anlaşıldığından’ denilerek söz konusu imalatların yapı olarak nitelendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Yine Edirne İl Encümeni’nin 01.02.2024 tarih ve 45 sayılı kararı ve 28.03.2024 tarih ve 127sayılı kararlarına karşı açılan davalarda Edirne İdare Mahkemesi’nin 2023/900 Esas, 2023/904 Esas ve 2024/1191 Esas sayılı kararlarında yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir. Yukarıda bahsedilen encümen kararları, yıkım kararlarının tebliğine ilişkin yazılar ve mahkeme kararı bulunmasına rağmen ilgililer tarafından söz konusu yapılar kaldırılmamıştır. Bu durum karşısında mutlak tarım arazilerinin korunması ve izinsiz yapılaşmanın önlenmesi adına vatandaşlarımıza, ilgili yapıların yerinden kaldırmalarına izin verilmiş, kaldırılmayan yapıların da bütünlüğüne hiçbir zarar verilmeden idare tarafından kaldırılarak yediemine teslim edileceği bildirilmiştir. Bu bildirim sonucu 5 adet ‘tiny house’ ilgilileri tarafından kaldırılmıştır. Diğer 20 adet yapının ilgililer tarafından kaldırılması, kaldırılmaması halinde idare tarafından kaldırılarak yediemine teslim edileceği bildirilmesine rağmen, bir adet ‘tiny house’ yapı sahibi tarafından kendi imkanları ile yıkılmıştır. Hiçbir yapı idaremiz tarafından yıkılmamıştır. İlgili yapılar yerinden kaldırılarak yediemine teslim edilecektir. Sonuç olarak yapılan işlemler, mutlak tarım arazilerinin korunması ve izinsiz yapılaşmanın önlenmesine yönelik ilgili mevzuatın ve mahkeme kararlarının uygulanmasına yöneliktir" denildi.