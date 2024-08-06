Edirne İl Jandarma Komutanlığı, il sınırları içerisinde çevre, doğa ve hayvanların korunması adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Özellikle sulak alanların biyolojik çeşitliliği açısından oldukça önemli olan Gala Gölü, jandarmanın yakından takip ettiği bölgelerden biri.

Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan Gala Gölü, yerli ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Bu doğal zenginliğin korunması amacıyla Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timleriyle bölgede sık sık devriye faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Son yapılan denetimlerde, Gala Gölü çevresinde izinsiz avlanmaya karşı titizlikle arama yapıldı. Timler, gölün doğal dengesini bozabilecek her türlü olumsuz duruma karşı gözlem ve incelemelerde bulundu.