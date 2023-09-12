31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi siyasi partilerde hareketlilik devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Daha önce Adem Erkin'in belediye başkan aday adaylığını ilan ettiği AK Parti İpsala’da, bu kez ilçe başkanı Hakan İlkdoğmuş, görevinden istifa ederek, belediye başkan aday adaylığını ilan etmiş oldu.

İlkdoğmuş’un açıklaması, siyasi kulislerde sürpriz olarak karşılanmadı.

Başkan İlkdoğmuş, aday adaylığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Saygıdeğer Hemşehrilerim; Türkiye Yüzyılı'nda ilçemizin hak ettiği yeri alması hedefiyle İpsala Belediye Başkan Aday Adaylığı için yaklaşık 5 senedir büyük bir aşkla ve şevkle yürüttüğüm AK Parti İpsala İlçe Başkanlığı görevimden affımı talep etmiş bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımızın tensipleriyle aday gösterildiğim takdirde “Yeni bir İpsala” vizyonuyla bu güzel ilçemizi her alanda daha da büyütüp zenginleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Hayat her zaman yeni bir başlangıç yeni bir umuttur. En önemlisi de dik duruştur!... Biz "Yeni bir İpsala İçin"dik durmaya, elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz".