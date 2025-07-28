AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Konya’da düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı sonrası Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte Tropikal Kelebek Bahçesi’ni ziyaret etti.KONYA (İGFA) - AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Konya’da düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı için Konya’ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Temel Başalan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Tropikal Kelebek Bahçesi’ni ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Konya’da düzenlenen toplantının son derece verimli geçtiğini belirterek, “13 ilimizden, 114 belediye başkanımızın katılımıyla, il başkanlarımız, yerel yönetimler başkan yardımcılarımızın da katılımıyla 3 günlük bir eğitim istişare toplantısı yaptık” ifadelerini kullandı.

Toplantının temel hedeflerine değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, “Burada temel hedefimiz, belediye başkanlarımızla hem yaptıkları işleri burada gördüğünüz gibi paylaşabilmeleri hem de gelecekle ilgili yapacakları projeler konusunda arkadaşlarımızın motivasyonlarının sağlanması, gerekli bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanmasıydı. Bu vesileyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı’mızın ve ilçe belediye başkanlarımızın yaptığı projelerle de bir araya geldik” diye konuştu.

“KONYALILARI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZI VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI TEBRİK EDİYORUZ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Konya’yı yakından takip ettiğini belirterek, “Konya’nın belediyelerinin başarılarının sürekli olarak arttığını görüyoruz. Birbirini destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanımızla, ilçe belediye başkanlarımızla adeta bir belediye ekosistemi oluşturup, Konyalıların beklentilerinin ötesinde, doğrusunu söylemek gerekirse, büyük işler yapıyorlar. Refahına, mutluluğuna katkıda bulunacak işler. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak son derece memnuniyet duydum, son derece onur duydum. Başta Uğur İbrahim Altay bey kardeşimiz olmak üzere bütün belediye başkanı arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Çünkü bütün bu çalışmaların arkasında Konyalıların da olduğunu görüyoruz. AK Parti’de belediyecilikte öncülük yapan arkadaşlarımızın ne kadar vizyon sahibi olduklarının en somut, basit örneklerinden birisi burası, Kelebekler Vadisi. Konya’yı tebrik ediyoruz, Konyalıları, Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ilçe belediye başkanlarımızı tebrik ediyoruz. Başarılarının daim olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı’na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir’e ve programa katılan herkese teşekkür etti.

Program kapsamında farklı şehirlerinden gelen belediye başkanları ve teşkilat mensupları da Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina, Darülmülk Sergi Sarayı, Tropikal Kelebek Bahçesi ve Konya Bilim Merkezi başta olmak üzere Konya’nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ederek şehri yakından tanıdı.