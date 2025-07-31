AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, komisyonla ilgili açıklamalarda bulunarak partinin belirlediği 21 kişilik listeyi TBMM Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı. Güler, üyelerin çoğunun hukukçu ve toplum bilimci olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin 7 bölgesinden temsiliyete dikkat ettiklerini, Marmara Bölgesi’nden 4 milletvekilinin komisyonda yer alacağını ifade etti.

AK Parti'nin komisyondaki üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Abdulhamit Gül, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Mustafa Şen, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Burhan Kayatürk, Ersan Aksu, Mehmet Sait Yaz, Abdurrahman Babacan, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı ve Gökhan Diktaş.

CHP’nin 10 kişilik listesinde Zeynel Emre, Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir, Gökçe Gökçen, Okan Konuralp, Murat Bakan, Türkan Elçi, Süreyya Öneş Derici ve Turan Taşkın Özer yer aldı.

MHP’yi komisyonda Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile birlikte Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut temsil edecek.

DEM Parti adına ise Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek görev alacak.

Komisyonda HÜDA PAR’dan Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti’den Genel Başkan ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal da yer alacak.

Yeni Yol Partisi TBMM Grubu ise Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici’yi komisyon üyesi olarak görevlendirdi.

Komisyonun ilk toplantısını gelecek hafta gerçekleştirmesi bekleniyor.