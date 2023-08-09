AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, bir süredir kent gündemini meşgul eden iddialar üzerine Meriç Nehri üzerinde elektrik üretimi için yapımı devam eden ‘Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali (HES)’nde incelemelerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Meriç Nehri üzerinde elektrik üretimi için yapımı devam eden ‘Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali’nde incelemelerde bulundu.

Bir süredir kent gündemini meşgul eden santralle ilgili iddialar üzerine incelemede bulunan Aksal, sorunun araştırıldığını, en kısa zamanda faaliyete geçeceğini kaydetti.

Milletvekili Aksal, “Bildiğiniz gibi babalardan birinde sorun var. Projeden mi yoksa yapımdan mı kaynaklı uzmanlar araştırıyor. Üniversiteden hocalarımız var. Edirneliler müsterih olsun. Nedeni neyse en kısa zamanda bulunacak ve en kısa zamanda faaliyete geçecektir” dedi.