Yangını fark eden hastane personelinin ilk müdahalesinin ardından olay yerine 112 ekipleri ile Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü sevk edildi. Kabloların tutuşması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında acil serviste bulunan hastalar ve zemin kattaki vatandaşlar tahliye edilirken, hastanenin bir kısmı dumanla kaplandı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Acil servisin yanında zemin katta bulunan üroloji bölümündeki taş kırma cihazından kaynaklandığı değerlendirilen yangının, kısa devre sonucu başlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.