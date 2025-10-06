Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "2025 Aile Yılı" kapsamında toplumsal farkındalığı artırmak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde alanında uzman isimlerin katılımlarıyla "Güçlü Aile Akademisi: Aile Konferans Serisi" eğitimleri gerçekleştirilecek. Her ay birbirinden değerli isimler Sakaryalılarla buluşarak aile yapısını güçlendirmek için önemli aktarımlar yapacak. Serinin ilk oturumu, 7 Ekim’de 19.00’da Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) Prof. Dr. Erol Göka’nın katılımıyla gerçekleştirilecek. "Ailenin Gücü: Sağlıklı Toplumun Temeli" başlıklı konferansta güçlü aile yapısının birey ve toplum üzerindeki rolü ele alınacak, katılımcılara sağlıklı toplumun vazgeçilmez değerleri anlatılacak.

Seri boyunca ünlü akademisyenler, psikologlar ve alanında uzman isimler Sakaryalılarla buluşacak. Sağlıklı aile yapısı, ebeveynlik, çocuk gelişimi, dijital çağın etkileri, aile içi iletişim ve çatışma çözümü gibi konuların işleneceği konferanslar, halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek. Programların detayları aylık periyotlarla paylaşılacak. Konferans serisine katılmak isteyenler detaylı bilgilere 444 40 54 (Dahili 3712-3742-3781-3783-3787-3789) numaralı hatlardan ulaşabilecek.