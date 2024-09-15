Edirne Valiliği'nce düzenlenen ve Edirne’nin tanıtımına büyük katkı sağlayan Edirne Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreninde Prof. Dr. Rıdvan Canım tarafından hazırlanan "Yirmi İkinci Şehir Edirne" kitabı da okurlara tanıtıldı.

Yarışmada 338 fotoğrafçının 1972 fotoğrafı bulunduğunu belirten Vali Yunus Sezer, yarışmanın ilimizin her yönüyle fotoğrafladığını ve geleceğe birer miras bıraktığını ifade etti. Edirne'nin kültür ve sanatına büyük katkı sağlayan yarışmaya emek verenlere teşekkür eden Vali Sezer, “Edirne herkesin kalbinin bir yerinde yer etmiş bir şehir. Bu manada Edirne çok şanslı bir şehir. Bizler de bu şehrin bulunduğumuz için çok şanslıyız. Şehirlere hizmet her alanda olur. 'Söz uçar yazı kalır' demişler. Edirne hakkında çok yazı yazılmış ve söz söylenmiş. Edirne'nin kütüphanesi ne kadar geniş olursa o kadar zengin olur." dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Soytürk, şehrimizin tanıtımına katkı sağlayan yarışmaya destek veren herkese teşekkür etti.

Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Serdar İyiiz de, fotoğraf sanatçılarının gözünden Edirne’nin anlatıldığını belirtti.

Prof. Dr. Rıdvan Canım da kitabın Edirne'nin tanıtmada katkı sunacağını söyledi.

Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilirken, juri üyelerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

Programda yarışmaya katılan ve ödül alan fotoğrafların her aldığı sergini açılışı yapıldı.