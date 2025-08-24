Edirne Valisi Yunus Sezer, Milletvekili Fatma Aksal ile birlikte Enez ilçesinde köy ziyaretleri gerçekleştirdi. Abdurrahim Köyü’nde vatandaşların taleplerini dinleyen Sezer, Sultaniçe Köyü’nde sahil yol çalışmalarını inceledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve beraberindeki heyetle Enez ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.

Hem devam eden çalışmaları yerinde inceleyen hem de vatandaşlarla bir araya gelen Sezer, yatırımlar hakkında bilgi verdi.

İlk durak Abdurrahim Köyü olan Vali Sezer, burada köy halkıyla bir araya geldi. Altyapı ve üstyapı projeleri, sıcak asfalt yol çalışmaları, tarımsal sulama yatırımları ve diğer hizmetler hakkında bilgi veren Vali Sezer, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Köy halkı, özellikle tarımsal sulama konusundaki beklentilerini dile getirirken, yapılan yatırımlar için teşekkür etti.

Vali Sezer, ihtiyaçların giderilmesi için ilgili kurumlara talimat verdi.

SULTANİÇE KÖYÜ’NDE SAHİL YOLU İNCELEMESİ

Heyet, daha sonra Sultaniçe Köyü’nde yapımı devam eden sathi kaplama sahil yolu çalışmalarını inceledi. Proje, üç köyü doğrudan etkileyerek Enez sahiline ulaşımı 15 kilometreye düşürecek. Vatandaşlar, yolun tamamlanmasıyla sahile daha hızlı ulaşmanın yanı sıra ekonomik avantajlar sağlayacağını belirterek memnuniyetlerini ifade etti.

Vali Sezer, çalışmaların hızla tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını vurguladı.