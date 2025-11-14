Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimiz için Edirne’de mevlit programı düzenlendi.

Lari Camii’nde gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu, şehitlik mertebesine erişen askerler için dualar edildi.

Mevlit programının ardından Gülşeni Dergahı’nda vatandaşlara 350 kişilik pilav ve ayran ikramı yapıldı. Programa çok sayıda vatandaş katılırken, şehitler için uzun süre niyazda bulunuldu.

(MÇ-