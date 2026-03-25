İnegöl Belediyesi, 2026 yılını “Gücümüz Genç” sloganıyla Gençlik Yılı olarak ilan ettiğini daha önce duyurmuştu. Bu kapsamda 2026 yılı için gençlere yönelik pek çok çalışmanın hayata geçirileceği ifade edilirken, yapılması planlanan Gençlik Çalıştayı ise hem bugünün hem yarının İnegöl’ü için önemli bir yol haritası belirleyecek. Önümüzdeki ay gerçekleştirilmesi planlanan Gençlik Çalıştayı öncesinde ise çalıştayın içeriği ve konularını yine konunun doğrudan muhataplarıyla belirlemek adına bugün “Gençlik Yılı Arama Konferansı” gerçekleştirdi.

HİZMET ETTİĞİMİZ TOPLUMU ANLAMAK İSTİYORUZ

Gücümüz Genç sloganıyla İnegöl Belediyesi organizasyonuyla yapılan programa, 100’ü aşkın lise ve üniversite öğrencisi katıldı. Royal Otel’de yapılan Arama Konferansında sadece öğrenciler bulunurken, Belediye Başkanı Alper Taban da programa katılıp öğrencilerle bir araya geldi. Programda öğrencilere yönelik konuşan Başkan Taban, “Böyle güzel bir buluşmada ev sahibi olmak bizlere inanılmaz bir heyecan veriyor. Bizlere kırmayıp buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Gün boyu sürecek değerlendirmeler olacak. Sizin fikir ve kanaatlerinize başvuracağız. Biz bunu farklı zamanlarda farklı şekillerde daha önce de yaptık. Klasik belediyecilikten ziyade öncelikle hizmet ettiği toplumu anlamaya çalışan, gençler ne düşünüyor? Yetişkinler ne düşünüyor? Öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler, çocuklar ne düşünüyor diyerek hareket eden bir kurumuz. Herkesi anlamaya çalıştık. Ben de bu şehirde madem ki Belediye Başkanı olarak görev aldım, buna layık olmak istiyorum. Günün sonunda görevim bittiğinde de keşkeleri olmadan layıkıyla görevimi yerine getirdim demek istiyorum” dedi.

SİZLERİN CEVAPLARIYLA KENDİ ÖDEVLERİMİZİ ÇIKARMAK İSTİYORUZ

2026 yılının Gençlik Yılı ilan edildiğini hatırlatan Taban, “Gençlik Yılı deyince de öncelikle sizleri anlamaya çalışacağız. Daha önce buna dair çalışmalar yaptık. Önceki dönemimizde hemen hemen tüm liselerimize gitmeye çalıştım. Gençlerimizle buluşmaya çalıştım, gençlerimizi dinlemeye çalıştım. Beklenti nedir? Ben sizlerin ağzından duymak istiyorum. İnegöl’de yaşayan bir gencin hayali, beklentisi, ulaşamadıkları nedir? Ulaştıklarından mutlu mudur? Pek çok soruyu sorup cevaplarını sizden almak, kendi ödevlerimizi çıkarmak istiyoruz. Örneğin nöbetçi kitaphane hikayeleri böyle başladı. Bir lisede öğrencimiz gidecek kütüphanemiz sınırlı ve belli saatlere kadar açık dedi. Arkadaşlarımız bunun üzerine çalıştı ve bugün 5 tane Nöbetçi Kitaphanemiz mevcut” diye konuştu.

BU İŞİN ÖZNESİ SİZLERSİNİZ

Konuşmasına “Ben gençlerimizi cesaretlendirmek istiyorum” sözleriyle devam eden Belediye Başkanı Alper Taban, şu ifadelere yer verdi: “Bizim kimseden eksiğimiz yok, aksine artımız var. Bunları iyi yönde kullanırsak hedefe de daha hızlı ulaşırız. Herkese fırsatlar var bu şehirde. İmkanlar var. Türkiye’de 30 büyükşehir var, İnegöl ihracat sıralamasında ilk 20’nin içerisinde. 30 Büyükşehir’in dahi 10-12 tanesini geçen bir İnegöl var. Bunu bu şehirde yaşayan insanlar başarıyor. Bunlar bizim güçlü yönlerimiz. Zayıf yönlerimiz de vardır mutlaka. Bunları nasıl tedavi edebiliriz, gençlerimiz için neyi daha iyi yapabiliriz buna çalışmalıyız. Laf olsun diye bir şey yapmak istemiyoruz. İşimizi kaliteli yapmak istiyoruz. Yarıştığımız her alanda da nitelikli yarışalım istiyoruz. İnegöl böyle bir şehir. Ve biz İnegöl’ün bulunduğu yerden daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Bunu neye dayanarak söylüyorum, İnegöl’ün müthiş bir genç nüfus potansiyeli var. 0-29 yaş aralığında 137 bin insanımız var. Şehrimizde fen lisemiz var, fakültelerimiz var, üniversitemiz var, çok değerli hocalarımız var… Ben bunları bir fırsat olarak görüyorum. Her şey insan ile başarılıyor. İnsan kaynağınız ne kadar nitelikliyse, onunla daha nitelikli işler çıkarıyorsunuz. Bu işin öznesi de sizlersiniz. Sorgulayın, konuşun, özgüvenli olun, saçmalayın, saçmalamaktan korkmayın.”

SORUNUN GERÇEK SAHİPLERİYLE ÇÖZÜM ARIYORUZ

Başkan Taban’ın yanı sıra programın organizasyonunda büyük emekleri bulunan Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak bir konuşma yaptı. Okşak, “Önümüzdeki ay itibariyle planladığımız İnegöl Gençlik Çalıştayının tabiri caizse betonunu dökelim dedik bugün. Biz istiyoruz ki internetin bizlere verdiği başlıklar değil de bizzat gençlerin kendilerinden sorunları, öneri ve çözümleri alalım. İnegöl’ün Belediyesine ve üniversitesine de bu yakışırdı. Sorunun gerçek sahipleriyle çözüm arayalım. Bunu da farklı bir formatta yapalım istedik. Bugün konumuz; İnegöl’de genç olmanın sorunları neler? Çözüm önerileri neler? Dünyada gençlik nereye gidiyor? Ve sizin kendinize dair beklentileriniz neler? Bu yönde bir arama konferansı yapacağız” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

Öte yandan, Arama Konferansı programına katılan öğrenciler de kendilerine verilen değer ve sunulan bu imkanlar karşısında memnun kaldılar. Çalıştaya dair fikirlerini paylaşan öğrenciler; “Çalıştaydan sonra İnegöl’de değişiklikler bekliyorum. Bizim de fikirlerimiz önemsenerek ilerleyen bir İnegöl olmasını bekliyoruz.” “Burada bizim fikirlerimizin önemsendiğini, gelecekte şehrin bize emanet edileceğinin gösterilmesi, fikirlerimizle şehrin gelişeceğinin gösterilmesi çok değerli.” “Bizlere söz hakkı verilmesi ve fikrimizin sorulması çok önemli.” gibi ifadelerle teşekkürlerini sundular.