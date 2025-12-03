Balıkesir’in Erdek ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1 Aralık’ta H.D. isimli şahsın iş yeri ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 6 ayrı poşet halinde toplam 90 gram esrar ile 3 şarjör içinde toplam 41 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan H.D. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.