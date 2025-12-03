İstanbul’un Başakşehir ilçesinde trafiğe takılmamak için bisiklet yoluna giren sürücüler tepki çekti. Bisiklet yolunda hızla giden sürücüler cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Olay, Başakşehir 19. Bölge’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte ilerlemekte zorlanan bazı sürücüler, bisiklet yoluna girerek kural ihlali yaptı. Bir süre bisikletliler için ayrılan yolda ilerleyen araçlar, çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. O anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, araçların bisiklet yolunda ilerlediği, bisikletlilerin geçişine engel olduğu ve çevredeki vatandaşların olaya şaşkınlıkla baktığı görüldü. Polis ekiplerinin görüntüler üzerinden kural ihlali yapan sürücüleri tespit etmeye yönelik inceleme başlattığı öğrenildi.