Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 21 yaşındaki Ümitcan Şirin’in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, iki sevgilinin Şirin’i buluşma bahanesiyle tuzağa düşürdüğü, kavga sırasında gencin bıçaklandığı ve ardından saldırının videoya alındığı belirtildi. Şüphelilerin olayın başından itibaren plan yaparak hareket ettiklerinin vurgulandığı iddianamede, 3 sanık hakkında ’tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Edinilen bilgiye göre, Ümitcan Şirin (21), 26 Temmuz gecesi Yahya Kaptan Mahallesi’nde bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Samet E.A., M.F.Y., R.Y., Mustafa O., Gamzenur B. ve Z.Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.Ç. savcılıktan serbest bırakılırken, Samet E.A. (19) ve M.F.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. R.Y. adlı çocuk ile Mustafa O. (21) ve Gamzenur B. (18) isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianame tamamlandı

Mustafa O., Gamzenur B. ve Samet E.A. hakkında ’tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından hazırlanan iddianame, Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

18 yaşından küçük sanıklar R.Y. ve M.F.Y. hakkında ayrı dosya kapsamında iddianame hazırlandı. Savcılık; Mustafa O., Gamzenur B., Samet E.A. ile R.Y. ve M.F.Y.’nin, Ümitcan Şirin’i planlayarak buluşma bahanesiyle tuzağa düşürdüğünü belirtti.

"Ümitcan, alkol sonrasında birliktelik yaşadığımızı söyledi"

Şüphelilerin ifadeleri de iddianamede yer aldı. Gamzenur B. savunmasında, "Mustafa O. ile 2 yıldır ilişkimiz vardı. Mustafa ile 1 Mayıs tarihinde ayrıldık. 2 hafta kadar sonra Ümitcan ile Tiktok’tan tanıştık. Haziran başında İzmit Ncity Sahili’nde buluştuk, alkol tükettik. Ertesi gün Ümitcan ile bir evde gözümü açtım. Üstündeki kıyafetlerim bana ait değildi. Ümitcan’a sorduğumda aramızda bir şeyin olmadığını söyledi. Ancak sonrasında isteğimle birlikte olduğumuzu söyledi. Ümitcan bana, ’Mustafa ile geri barış, dün onu sayıkladın’ dedi. Ümitcan o akşam vakti benden 400 lira istedi, parayı kendisine gönderdim ve 26 Temmuz tarihine kadar kendisiyle bir daha iletişim kurmadım. Ümitcan ile yaşadığım olaydan 2 hafta kadar sonra Mustafa ile barıştık. Yaşananları Mustafa’ya anlattım" dedi.

"Mustafa, Ümitcan’ı yanına çağırmamı istedi"

Bu olaydan sonra Mustafa’nın Ümitcan ile konuyu konuşmak istediğini ifade eden Gamzenur B., "Bunun için Ümitcan’ı çağırmamı istedi ancak Mustafa’yı o gün sakinleştirdim. Olay günü Mustafa ile otururken Ümitcan, İnstagram üzerinden istek attı. İnstagram hesabım Mustafa’nın telefonunda da açık olduğu için bunu gördü. Mustafa, ’Bu iş kapanmıyor, benim Ümitcan ile konuşmam lazım’ deyip Ümitcan’ı yanına çağırmamı istedi. Bunun üzerine ben de İnstagram hesabımdan Ümitcan’a, ’Ne yapıyorsun?’ diye mesaj attım. Ümitcan, ’Ortalıkta yoksun, göremiyorum seni, kendini Mustafa için yıpratma. Mustafa’ya mı kaldın?’ içeriği olan bir ses kaydı gönderdi. Kaydı Mustafa da dinledi. Bundan sonra olaylar yaşandı ancak ben yaşananları görmedim" diye konuştu.

"Onu bir yere çağır, döveceğim"

Mustafa O. ise ifadesinde, Gamzenur ile 2 yıldan bu yana süren ilişkisi olduğunu belirterek, "1 ay kadar önce Gamze bana Ümitcan’ın mesaj attığını söyledi. Bu olay sebebiyle sinirlenip Gamze ile kavga ettik daha sonra barıştık. 25 Temmuz günü Ümitcan, Gamze’ye İnstagram’dan takip isteği attı. Gamze bunu bana söyledi. Ben de ’Kabul et, yazarsa bir yere çağırtır daha sonra da darp ederim’ düşüncesine girdim. Ancak o akşam Ümitcan mesaj atmadı. 26 Temmuz günü saat 13.00-14.00 gibi Gamzenur, Ümitcan’ın kendisine mesaj attığını söyledi. Gamze’ye; ’Onu bir yere çağır, döveceğim’ dedim. Daha sonra R.Y., Furkan ve Samet’i de arayıp çağırdım. Yolda iken Gamzenur, Ümitcan’ın Yahya Kaptan tarafında olduğunu söyledi. Biz de oraya gittik. Ümitcan ile karşılaştığımızda konuşmak istedim" şeklinde konuştu.

"R.Y., bıçağı çıkartıp Ümitcan’ın kasık bölgesine 1-2 defa salladı"

Ümitcan’ın telefonundan mesajlaşmalara baktığını söyleyen Mustafa O., "Ümitcan, Gamzenur ile normal konuştuklarını, yanlış anlaşılacak bir şey olmadığını söyledi. Ümitcan yalan söylemeye devam edince sinirlendim ve konuşma hararetlendi. Ümitcan tekme ve yumrukla beni darp etti. Ümitcan kaçmaya çalıştı ancak onu yakasından tuttum. Bu sırada R.Y. bıçağı çıkartıp Ümitcan’ın kasık bölgesine 1-2 defa salladı. R.Y, cep telefonundan Ümitcan’ın yaralı olduğu bir video çekti. Bu sırada Furkan ile Samet de sokağın başında bizi izliyordu ancak Metehan kaçtı. Ümitcan’ın yere düşmesi üzerine orada yaralı şekilde bıraktık ve uzaklaştık" ifadelerini kullandı.

"Mustafa, Ümitcan’a vurdu"

Şüpheli Samet E.A. ise "Olay günü Mustafa ile Ümitcan’ın konuşmaya başladı. Mustafa’nın telefona bakmak istemesi üzerine Ümitcan telefonu açıp mesajları gösterdi. Mustafa’nın üzerinden metalik renkli gökkuşağı yansıması olan bıçağı belinden çıkartıp R.Y’ye verdi. Ümitcan da siyah renkli kasatura tarzı bıçağı çıkartıp arkadaşı Metehan’a verdi. İkisi kapışacaklarını anlayıp Furkan ve Metehan ile 15-20 metre kadar sokağın diğer ucuna gittik. Mustafa, Ümitcan’a vurdu. Karşılıklı birbirlerini darp ettiler. Ümitcan kaçmaya çalıştığı esnada Mustafa, Ümitcan’ı tuttu ve R.Y. de Mustafa’nın daha önce verdiği bıçağı belinden çıkarıp Ümitcan’a 2-3 defa savurdu. Olayda herhangi bir dahlim yok" dedi.

"Bıçaklandıktan sonra Mustafa’nın talimatıyla video kaydı aldım, darp devam etti"

Olay günü R.Y., arkadaşları M.F.Y., Samet E. ve Mustafa O. ile karşılaştığını, birlikte Yahya Kaptan’a gittiklerini söyleyerek, Mustafa O.’nun Ümitcan Şirin’i mesajla buluşturmaya çağırdığını belirtti. R.Y., kavga öncesinde bu plan hakkında bilgisi olmadığını aktardı.

Kavga başladığında R.Y., yerde bıçağı gördüğünü ve alarak savurduğunu, Ümitcan’a kasıtlı saplamadığını söyledi. Ümitcan Şirin bıçaklandıktan sonra Mustafa’nın talimatıyla video kaydı aldığını ve darp etmeye devam ettiğini belirtti. R.Y., ayrıca Mustafa’nın yanında da bıçak bulunduğunu ve onun da bıçaklamış olabileceğini ifade etti.

Savcılık: "Planlı hareket ettiler"

İddianamede, şüphelilerin olayın başından itibaren plan yaparak hareket ettikleri, buluşmayı organize ettikleri ve saldırıyı birlikte gerçekleştirdikleri vurgulandı. Savcılık, Ümitcan Şirin’in öldürülmesinde tüm şüphelilerin iştirak iradesiyle hareket ettiğini belirterek, tutuklu sanıklar Mustafa O., Gamzenur B. ve tutuksuz sanık Samet E.A. hakkında ’tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanık Mustafa O. hakkında ayrıca ’yasak niteliğe haiz bıçak taşımak’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.