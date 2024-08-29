Edirne'de Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen narkotik operasyonunda 49 bin 500 kök kenevir ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

Merkez ilçesinde gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonda, 2 farklı şahsın tarlasında toplam 49 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

KOM Şube ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından uzun süredir takip edilen şüphelilerin tarlalarında yapılan aramada, büyük miktarda kenevir bitkisi bulundu.

Ele geçirilen bu bitkiler, kontrol altında imha edildi.