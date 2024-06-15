Edirne’de yüz yılı aşkın süredir dini bayramlar arifesinde sürdürülen çocukların şeker toplama geleneği Kurban Bayramı arifesinde devam etti.

Edirne’nin merkeze bağlı Geçkinli köyünde 500 yıldan beri süre gelen gelenek bu bayramda tekrarlandı. Çocukların köy meydanında şeker toplama geleneği yinelendi. Özellikle arefe günü yapılan gelenekte minikler ellerine aldıkları küçük torbalarla büyüklerin ellerini öperek verilen şekerleri topladılar. Yaşları 4 ile 13 arasında olan minikler geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadılar.

Geçkinli Köyü muhtarı Naci Paşa, “Köyümüzde bayram günü çocuklar için asırlardır şeker toplama geleneği yapılıyor. Bu geleneği diğer nesillere aktarabilmek için uğraşacağız ve devem ettireceğiz” dedi.