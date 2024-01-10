Edirne’de hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kentteki süs havuzları buz tuttu.

Edirne’de Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası etkili oluyor. Gece saatlerinden itibaren sıfırın altında 2 derece olan kentte dondurucu soğuk vatandaşları olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde kar görülürken, kent merkezinde ise dondurucu soğuk etkili oldu. Soğuk hava Edirne’deki birçok süs havuzunun donmasına sebep oldu.

Yurdun büyük bir bölümü kar yağışının etkisi altındayken, Edirne’de ise dondurucu ve soğuk hava etkili oluyor. Adeta Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte araç trafiğine kapalı olan Saraçlar Caddesi üzerindeki birçok süs havuzu ve su birikintilerinin olduğu yerlerdeki buzlanmalar görsel şölen oluşturdu.

Kış mevsimi nedeniyle yiyecek ve içecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için yol kenarlarına bırakılan su dolu kaplarının da buz tuttuğu görüldü.

"Soğuklar geç geldi"

Kış ayında bu zamanda bu hava normal olduğunu ancak soğukların geç geldiğini söyleyen vatandaşlardan Seçkin Tibar, "Geç bile kaldı ne kar yağdı ne bir şey. Kuru soğuk vatandaşları olumsuz etkiliyor. Özellikle çiftçiler için kurak mevsim çok kötü. Sular buz tuttu. Süs havuzları buz tutmuş. Bu durum tehlikeye de yol açıyor. Hayvanlar da bu havuzların kenarlarından su içiyor. Onlar da olumsuz etkileniyor. Biz de soğuktan korunmak için oldukça sıkı giyiniyoruz" dedi.