Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinin (TEMAD) 40. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Edirne’de çeşitli etkinlikler yapıldı. TEMAD Edirne İl Başkanlığı tarafından ’17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü’ ve derneğin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

’17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü’ ve derneğin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TEMAD tarafından Edirne’de çeşitli faaliyetler yapıldı. Atatürk heykeline çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan TEMAD Edirne Şube Başkanı Aydın Bildiş, "Bugün burada, vatan, millet, bayrak ve cumhuriyetin bekası için ’Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışı ile görev yapan astsubayların gününü kutluyoruz. Dağların aslanları, denizlerin leventleri, göklerin kartalları, Vecihi Hürkuşlar, Esma Çevikler, Ömer Halisdemirler, kahraman astsubaylar. Gününüz kutlu olsun" dedi.

Her yıl 17 Ekim’de Edirne’de Astsubaylar Günü’nü coşku ile kutladıklarını belirten Bildiş, bu yıl Trakya şubelerinin de katılımı ile kutlamaların çok daha anlamlı olduğunu ve Trakya’nın bugün tek vücut, tek yürek olduğunu söyledi.

TEMAD’ın, Türkiye genelinde 100 şubeye ulaştığını ve büyümeye devam ettiğini aktaran Bildiş, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya ve kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşu olmanın sorumluluğunu yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Tarihi boyunca asla insanlık suçu işlememiş ve her zaman mazlumun yanında yer almış bir ordunun emekli bir mensubu olmanın onurunu yaşarken, günümüzde bir terör örgütünden farksız davranan kimi devletlerin yaptıkları mezalimi görmenin de insanlık adına utancını yaşadıklarını vurgulayan Bildiş, "Yakın coğrafyamızda akan kanın ve adaletsiz savaşların bir an önce son bulmasını diliyor ve buna sebep olanları da şiddetle kınıyoruz. Yakın coğrafyamızdaki gelişmeler bize güçlü bir ordunun, milli birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Savunma sanayinin ve teknolojinin milli olması artık kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur. Son yıllarda milli imkanlarımızla geliştirilen ve kendisinden övgüyle bahsettiren savunma sistemlerimiz ve bunları büyük ustalıkla kullanan meslektaşlarımızla geleceğe daha güvenle bakmaktayız" ifadelerine yer verdi.

Bildiş’in konuşmasının ardından Saraçlar Caddesi’nde bando eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Dev Türk bayrağı ve marşlar eşliğinde yürüyüş yapan emekli astsubaylar ve eşleri, alkışlarla izlendi.