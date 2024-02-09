Edirne’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocasinan Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç. idaresindeki 22 RT 286 plakalı otomobil, ters yönden gelen Nail T. kontrolündeki 22 BG 801 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak yan yatan otomobilin sürücüsü Mustafa Ç. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mahalle sakinler ise sürücülerin sürekli ters yönden ilerlediği ve trafik kurallarına uymadığı için kazaların meydana geldiğini belirtti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.