Olay bugün saat 14.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kısmet sokak üzerinde bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde meydana geldi. İmalathanenin çatı katından dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdiler. Yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçları, sokaktaki düzensiz parklanma nedeniyle yangın yerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Uzun süre siren çalan ekipleri duyan araç sahipleri araçlarını çektikten sonra ekipler yangına müdahale edebildi.
Ekipleri tarafından yangın kontrol atına alınarak kısa sürede söndürüldü.
Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Mehmet Sevinç