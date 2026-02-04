İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 9. Okullar Arası Spor Festivali 02 Şubat Pazartesi günü basketbol müsabakalarıyla başladı. Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ve Haziran ayına kadar devam edecek İnegöl’ün en kapsamlı spor organizasyonunda 14 farklı branş ve 73 kategoride yaklaşık 500 takım mücadele edecek. Dart, okçuluk, oryantiring, bilek güreşi, güreş, bocce, spor tırmanış, puanlı atletizm, kros, satranç, masa tenisi, akıl oyunları, basketbol ve voleybol branşlarının yer aldığı Okullar Arası Spor Festivalinde, 12-18 yaş arası toplamda 3.500 öğrenci müsabakalarda yer alacak.

BASKETBOL İLE BAŞLADI

Spor Festivalinin ilk branşı olan basketbol müsabakaları, Pazartesi günü Akhisar Spor Salonunda start aldı. Turnuvanın ilk 2 gününde 6 müsabaka oynandı. 18 Şubat’a kadar sürecek basketbol branşı müsabakalarının ardından kupa töreni gerçekleştirilecek. Öte yandan, karşılaşmalar büyük çekişmeye sahne oluyor. Sahada oyun anlamında verilen mücadeleyle beraber tribünlerde okullarını destekleyen öğrencilerin coşkusu, spor festivaline renk katıyor.