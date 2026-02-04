Edinilen bilgilere göre, İsaören Mahallesi’nde bir sokak köpeği ateşli silahla vurularak ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden saçmalar nedeniyle hayati tehlike geçiren hayvan, İnegöl Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezi’nde tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.

İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanlarını Koruma Çalışma Grubu adına açıklama yapan Şebnem Erkan, olayın yalnızca bir hayvana yönelik şiddet vakası olarak görülemeyeceğini belirterek, yaşananların vicdana, hukuka ve insanlığa karşı işlenmiş ağır bir suç olduğunu vurguladı.

Açıklamada, failin henüz tespit edilememesinin kabul edilemez olduğu ifade edilerek, hayvanlara yönelik silahlı şiddetin aynı zamanda kamu güvenliğini tehdit ettiği kaydedildi. “Bugün bir sokak hayvanına doğrultulan silah, yarın başka bir canlıya yönelebilir” denildi.

Grup, olayla ilgili olarak failin bir an önce tespit edilerek adli mercilere sevk edilmesini, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun etkin ve caydırıcı şekilde uygulanmasını, kullanılan silahın ruhsat durumunun araştırılmasını ve yerleşim alanında ateşli silah kullanılmasına ilişkin ayrıca soruşturma yürütülmesini talep etti.

Açıklamanın sonunda ise, “Hayvanlar sahipsiz değildir. Onların sesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.