Yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçilerin akınına uğrayan Edirne’de, kentin meşhur lezzeti tava ciğer yemek isteyen yüzlerce vatandaş metrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

Tarih ve turizm kenti Edirne’de, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı. Tarihi eserleri, müzeleri, doğal güzellikleri, tarihi çarşıları ve coğrafi işaretli yöresel lezzetleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı olan kent, bayram tatilinde İstanbul başta olmak üzere çevre illerden, Balkanlardan ve Avrupa’daki gurbetçilerle birlikte binlerce turist ağırladı.

“Ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu”

Sabahın erken saatlerinde Edirne’ye akın eden turistler, ziyaretlerinin ardından kentin meşhur lezzeti tava ciğer yemek için soluğu restoranlarda aldı. Restoranların önünde onlarca metre uzunluğunda ki sıranın kendilerine gelmesini bekleyen vatandaşların, bekleme süresi zaman zaman bir saati aştı. Saatlerdir sıranın kendisine gelmesini bekleyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk, havadan görüntülendi.

“5 saat kuyrukta beklemeye razıyız”

İstanbul’dan Edirne’ye ziyarete gelen Adnan Ergün, dün akşam tava ciğer yediklerini ve bugün de yemek için sırada beklediklerini belirterek, dün 1 saat sıra beklediğini bugün 5 saat beklemeye razı olduğunu söyledi.

Dün de oluşan uzun kuyruklar nedeniyle sıra beklemediklerini ve tava ciğerin tadına bakamadıklarını söyleyen Süleyman Ünal, bugün sıra beklemeye karar verdiklerini ifade etti. İstanbul’dan Edirne’ye gelen Rafi Koç da, yarım saat sıra beklediğini ortalama 15 dakika daha sıra bekleyeceğini anlattı.

“Tava ciğerin tadına bakmadan kentten ayrılmıyorlar”

Yarım saattir sırada beklediklerini yaklaşık yarım saat daha sırada bekleyeceklerini söyleyen ziyaretçilerden Meral Yılmaz, ilk kez tava ciğer yiyeceği için heyecanlı olduğunu belirtti.

Hatice Gürses de, 12 yıl önce tava ciğer yediğini Edirne’ye gelmişken bu lezzetin tadına bakmadan kentten ayrılmayacağını belirterek, sırada beklediğini anlattı.

“Boş zamanımız olmadı”

Tava Ciğerci esnaflarından İsmail Işık, bayram nedeniyle Edirne’ye ziyaretçi akını yaşandığını söyledi. Ciğercilerin önünde metrelerce uzun kuyruklar oluştuğunu ifade eden Işık, zaman zaman zorlandıklarını ve sürekli yetiştirme telaşında olduklarını açıkladı.