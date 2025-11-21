Büyükçekmece Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, taşıdıkları Atatürk baskılı balonlarla yaşama hakkından barınma hakkına, oyun ve eğitim hakkından sağlıklı çevre ve sağlık hakkına kadar birçok temel hakka vurgu yaptı.

Çocuk haklarına dikkat çektiler

Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocuk hakları konusunda farkındalık artırmayı amaçlayan etkinlik, renkli görüntüler ve duygu dolu anlarla dikkat çekti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün çocuklara armağan ettiği, Barış Taşkın’ın yazıp yönettiği, "Kardan Mutluluklar" adlı çocuk tiyatrosu AKM Bedia Muvahhit Sahnesi’nde yoğun ilgi gördü. Salonu dolduran çocuklar, hem kahkahalarla eğlendi hem de temel haklarını eğlenceli ve öğretici bir dille öğrenme fırsatı bularak unutulmaz bir gün yaşadı.

Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün kızı Gülin Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi’nin eşi Nalan Çebi minikleri yalnız bırakmadı.