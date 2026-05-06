Dolandırıcılar, telefonla aradıkları yaşlı vatandaşları çeşitli bahanelerle kandırarak paralarını teslim etmelerini sağladı. 79 yaşındaki B.S.'yi arayan şüpheliler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıktan sonra sertifika verecekleri vaadiyle ikna etti. Yaşlı kadın, kendisine söylenen noktaya altınlarını bıraktı. Kısa süre sonra olay yerine gelen E.Ç. isimli şüpheli altınları alarak uzaklaştı.

Çantayla birlikte yakalandı

Aynı yöntemle 76 yaşındaki H.K. isimli bir başka yaşlı kadından da 1 milyon 50 bin lira alındı. Dolandırıldıklarını fark eden mağdurlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel bir çalışma başlatarak yüzlerce güvenlik kamerası kaydını detaylı şekilde inceledi. Yapılan araştırmalarda, B.S.'nin bıraktığı çantayı alarak motosikletle kaçan kişinin E.Ç. olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüpheli Ö.F.A.'yı kullandığı korsan taksi içerisinde, içinde 1 milyon 25 bin 800 lira bulunan çantayla birlikte yakaladı.

Adliye sevk edildi

Çantadaki paranın H.K.'dan alınan para olduğu tespit edilirken, ele geçirilen meblağın tamamı mağdura teslim edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira nakit para ele geçirildi. Operasyonda, daha önce yakalanan E.Ç. ile birlikte hareket ettiği belirlenen O.A. da Çorlu'da gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin ayrıca Bursa'da 2, Çanakkale'de 1 ve İstanbul'da 1 olmak üzere toplam 4 ayrı dolandırıcılık olayının faili oldukları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.