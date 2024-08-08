Edirne Tren Garı şantiye alanında yangın çıktı. Ahşap traverslerden çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangın, İstasyon Mahallesi Güney Çevre Yolu’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Tren Garı İstasyonu şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne Tren Garı şantiye alanında bulunan ahşap traverslerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alanda bulunan ahşap tahta malzemelerin tutuyması ile çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin ve dumanların göğe yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin garajda bulunan kamyonlara sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.