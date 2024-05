Anneler Günü’nde Edirnekapı Şehitliği’ne gelen şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı.

Şehit yakınları, Anneler Günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği’ne gelerek yakınlarının kabrini ziyaret etti. Hüznün hâkim olduğu şehitlikte, şehit yakınları şehitlerin kabri başında dua etti. Her Anneler Günü’nde olduğu gibi bugün de şehitleri ziyarete gelen yakınları, kabirlerini temizledi.

“Gelmesine 1 hafta kalmıştı”

Oğlunun askerliğinin bitmesine 1 hafta kala Tunceli’de şehit olduğunu gözyaşlarıyla belirten anne Pembe Üvenç “Oğlum Tunceli’de şehit oldu. Gelmesine 1 hafta kalmıştı. 20 yaşındaydı. Ahmet’ime ağlayıp duruyorum. Sabahlara kadar ağladım. Oğlum boylu posluydu. Ziyarete daha kızlarım gelecek. 4 oğlum 2 kızım vardı, bunun yeri ayrıydı. Telefonda arıyordu, ’Annem geliyorum, 1 haftam kaldı’ diyordu. Ölürsem oğlum için ölürüm. Mekânı cennet olsun” dedi.

“Burası ikinci evimiz”

Her özel günde şehit oğlunun kabrinin başında olduğunu dile getiren anne Nimet Ercan “Bizim için çok zor. Her zaman buradayız. Her bayram, her özel günde. Burası ikinci evimiz. Valla çok buruk, üzgünüz evladımız yanımızda olmadığı için. Vatan sağolsun. Öyle teselli bulduk” ifadelerini kullandı.

“Ben öldü gibi bakmıyorum, aksine şehitler ölmez”

Anneler Günü’nde şehit oğlunun kabrini ziyaret eden anne Emine Koç, “Bir anne olarak bugün farklı bir gün. Ne söylesem size acımı tabir edemem. Sadece kalbim çok acıyor. Her şekilde eksikliğini hissediyorum. İlk şehadet haberi geldiğinde o gün nasıl canım yandıysa, hala da devam ediyor. Devam da edecek, inşallah Rabbim cennetinde kavuşturuna kadar. Hamd olsun Rabbime, evladım şehit, bu güzel duyguyu, onuru, adı bize verdi. Kendi de en güzel makamda. Enes bizimle zaten. Ben öldü gibi bakmıyorum, aksine şehitler ölmez, onlar diri, biz görmeyiz. Buradayım ama Enes hep benimle birlikte” diye konuştu.